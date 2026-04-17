Ольга Гусева: японцы восхищаются личностью Владимира Путина

По словам министра, лучший подарок для японских граждан — это плакат или календарь-ежедневник с Путиным.

Источник: Время

Русский язык сегодня активно изучают в более чем 100 государствах мира, заявила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева в рамках IV Всероссийского научно-образовательного педагогического форума «Русский язык как основа гражданской идентичности и духовно-нравственного диалога народов России», который прошел в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова 16 апреля.

По ее словам, на русском языке говорят более 200 млн человек по всему миру. Наш язык изучают, к примеру, в 250 вузах Китая.

Значительный интерес к русскому языку и культуре наблюдается в Японии.

«Японцы восхищаются личностью президента России Владимира Путина. Лучший подарок для японских граждан — это плакат или календарь-ежедневник с Путиным», — рассказала Ольга Гусева.

Он отметила, что многие представители европейских стран сегодня переезжают в Россию, потому что «хотят жить в традиционной христианской культуре, основанной на принципах православия».

Как сообщалось ранее, варианты продвижения русского языка и культуры обсудили в Нижнем Новгороде.