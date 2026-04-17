Глава Минстроя РФ проверил возведение инфраструктурных объектов в Дагестане

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетил строительные площадки инфраструктурных объектов в Республике Дагестан. Их возводят в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы региона.
Среди ключевых объектов — очистные сооружения агломерации Махачкалы и новая система водоотведения для столицы региона и Каспийска. Ирек Файзуллин оценил текущий статус работ и обратил внимание на необходимость своевременного и эффективного их выполнения. Ввод в эксплуатацию этих объектов повысит качество водоотведения в столице региона и на прилегающих территориях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.