Глава Минстроя РФ проверил возведение инфраструктурных объектов в Дагестане

Он посетил очистные сооружения агломерации Махачкалы.

Источник: Национальные проекты России

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетил строительные площадки инфраструктурных объектов в Республике Дагестан. Их возводят в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы региона.

Среди ключевых объектов — очистные сооружения агломерации Махачкалы и новая система водоотведения для столицы региона и Каспийска. Ирек Файзуллин оценил текущий статус работ и обратил внимание на необходимость своевременного и эффективного их выполнения. Ввод в эксплуатацию этих объектов повысит качество водоотведения в столице региона и на прилегающих территориях.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше