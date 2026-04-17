ВК «Локомотив Новосибирск» проиграл «Зениту» Казань в полуфинале

Волейбольный «Локомотив» из Новосибирска завершил борьбу за выход в финал. Команда проиграла «Зениту» из Казани в полуфинальной серии. Счет 3:1 в пользу соперника. Игроки бились до конца, но этого не хватило. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива»-Новосибирска.
23 партии в полуфинале остались позади. Новосибирцы сражались, но «Зенит» оказался сильнее.
Самым результативным игроком матча стал наш нападающий Омар Курбанов. Он набрал 22 очка.
— Они бились. Не сдавались и отдали всё, что могли. Выросли в этом плане, — подвел итоги полуфинальной серии главный тренер Пламен Константинов.