ВК «Локомотив Новосибирск» проиграл «Зениту» Казань в полуфинале

Счет серии 3:1 в пользу соперника.

Источник: Комсомольская правда

Волейбольный «Локомотив» из Новосибирска завершил борьбу за выход в финал. Команда проиграла «Зениту» из Казани в полуфинальной серии. Счет 3:1 в пользу соперника. Игроки бились до конца, но этого не хватило. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива»-Новосибирска.

23 партии в полуфинале остались позади. Новосибирцы сражались, но «Зенит» оказался сильнее.

Самым результативным игроком матча стал наш нападающий Омар Курбанов. Он набрал 22 очка.

— Они бились. Не сдавались и отдали всё, что могли. Выросли в этом плане, — подвел итоги полуфинальной серии главный тренер Пламен Константинов.