ВК «Локомотив Новосибирск» проиграл «Зениту» Казань в полуфинале

Волейбольный «Локомотив» из Новосибирска завершил борьбу за выход в финал. Команда проиграла «Зениту» из Казани в полуфинальной серии. Счет 3:1 в пользу соперника. Игроки бились до конца, но этого не хватило. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива»-Новосибирска.