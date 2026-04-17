Национальный аэропорт Минск готов к весенне-летнему периоду

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Национальный аэропорт Минск завершил плановую ежегодную подготовку к работе в весенне-летний период, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что в рамках подготовки проведены работы на территории аэродрома Минск-2, а также на аэродромах филиалов в Орше и Могилеве.

Специалисты выполнили сезонное обслуживание радиотехнического и светосигнального оборудования, транспортных средств, спецтехники и средств наземного обслуживания воздушных судов.

Также проверена готовность пожарной техники, оборудования и средств поиска и спасания.

Сотрудники структурных подразделений и филиалов прошли дополнительное обучение, инструктажи и тренировки, связанные с работой в предстоящий сезон.

Готовность аэропорта оценила специальная комиссия.

«Службы аэропорта и филиалы продемонстрировали готовность к предстоящему сезону», — говорится в сообщении.

С 29 марта аэропорт перешел на летний график полетов, по новому расписанию он будет работать до 24 октября.