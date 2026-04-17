Игорь Костолевский откроет фестиваль Юрия Башмета в Красноярске

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 14 по 17 мая в Красноярском крае пройдет VI Музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Открытие состоится 14 мая в Большом концертном зале Красноярской филармонии. На сцене представят музыкальный спектакль «Когда пришла к тебе любовь» по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое». Текст прочитает народный артист России Игорь Костолевский. Музыкальное сопровождение обеспечат камерный ансамбль «Солисты Москвы» и пианистка Ксения Башмет.

Программа фестиваля включает несколько концертов. 16 мая в Малом зале имени И. В. Шпиллера прозвучат «Бранденбургские концерты» Иоганна Себастьяна Баха в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета.

17 мая в том же зале состоится литературно-музыкальный вечер по трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» с участием актера Антона Лызо. В этот же день в Конгресс-холле Сибирского федерального университета пройдет концерт с музыкой Игоря Стравинского, Александра Глазунова, Кузьмы Бодрова и Франца Шуберта в оркестровке Густава Малера. Программа также будет представлена 15 мая в Железногорске.

