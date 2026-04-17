В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

Поздравления принимает Надежда Ионовна Шевцова.

В Калининграде 101 год исполнился труженице тыла Надежде Ионовне Шевцовой. Ветерану передали поздравления от имени президента и губернатора, сообщает пресс-служба областного правительства.

Надежда Шевцова родилась в Приморском крае, в 1942 году работала в колхозе. С 1942 по 1948 год проходила службу в секретном оперативном отделе Министерства госбезопасности. Уже в Екатеринбурге получила высшее юридическое образование и преподавала 20 лет в Уральском электромеханическом институте инженеров транспорта на кафедре истории КПСС. С 2002 года живет в Калининградской области.

В ее семье — двое детей, три внука, два правнука.