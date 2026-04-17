В Приморье расчищают реку Шкотовка для защиты от паводков

На объекте задействованы шесть единиц спецтехники и бригада из шести спасателей. Уже пройдено более 700 метров береговой линии, извлечено свыше 55 тысяч кубических метров грунта. Как пояснил заместитель директора краевого учреждения по пожарной безопасности Андрей Веревкин, с помощью экскаваторов и бульдозеров русло уводят от села, чтобы исключить подтопления в будущем. Работы проводятся исключительно в холодное время года, когда уровень воды минимален.