В Приморье расчищают реку Шкотовка для защиты от паводков

В Шкотовском округе Приморского края спасатели приступили к масштабным работам по расчистке русла реки Шкотовка возле села Центральное. Этот населенный пункт регулярно подтапливало в период весенних паводков, поэтому было принято решение отвести русло в сторону и удалить накопившиеся наносы, которые мешали свободному течению воды. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
На объекте задействованы шесть единиц спецтехники и бригада из шести спасателей. Уже пройдено более 700 метров береговой линии, извлечено свыше 55 тысяч кубических метров грунта. Как пояснил заместитель директора краевого учреждения по пожарной безопасности Андрей Веревкин, с помощью экскаваторов и бульдозеров русло уводят от села, чтобы исключить подтопления в будущем. Работы проводятся исключительно в холодное время года, когда уровень воды минимален.
Расчистка рек в Приморье ведется по поручению губернатора Олега Кожемяко. Сейчас специалисты минГОЧС работают на водных объектах в шести муниципалитетах региона, включая Спасский, Чугуевский и Лазовский округа, а также Владивосток.
