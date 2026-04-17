Клиенты МТС могут помочь пострадавшим от паводка в Дагестане

Жители Красноярского края, пользующиеся сервисами МТС, могут поддержать людей, пострадавших от наводнения в Дагестане. Оператор открыл сбор пожертвований в приложении Мой МТС.
Пользователи могут перевести на благотворительность накопленный кешбэк или сделать прямое денежное пожертвование. Для этого достаточно зарегистрировать номер в приложении с подтверждением через смс. Собранные средства направят местным некоммерческим организациям для ликвидации последствий стихийного бедствия. Также перевести деньги можно через партнера компании — благотворительный фонд «Система».
Ранее МТС уже запустила меры поддержки для абонентов, проживающих на наиболее пострадавших территориях. Им пополнили баланс на 500 рублей, что соответствует средней месячной абонентской плате за связь. Кроме того, оператор сделал бесплатными звонки на номера горячих линий в Дагестане, включая махачкалинское отделение ГО и ЧС, а также линию психологической поддержки местного отделения Красного Креста.
Ликвидацией последствий паводка и обеспечением стабильной связи занимаются инженерные службы МТС не только из дагестанского филиала, но и из Ставропольского края, Северной Осетии и Астраханской области. Объединенный технический блок обеспечил резервное питание базовых станций с помощью генераторов в ключевых точках Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта в самый разгар паводков. Это помогло абонентам в зонах подтопления оставаться на связи для вызова спасательных и медицинских служб.
В 2025 году более 80 тысяч пользователей приложения совершили 29 миллионов пожертвований — не только в фонды-партнеры корпоративного благотворительного проекта, но и на помощь региональным сообществам в критических ситуациях. Например, благодаря списаниям кешбэка от пользователей более 8,5 миллиона рублей перечислили пострадавшим от паводка в Оренбургской области, а также жителям приграничных районов в Курской и Белгородской областях.
