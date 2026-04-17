В Омске частично ограничат движение 7 мая

Мэрия Омска сообщает в пятницу, 17 апреля 2026 года, что в городе ограничат движение транспорта для проведения акции «Zабег Победы» (16+) 7 мая 2026 года.
«Для обеспечения безопасности участников ежегодной всероссийской патриотической акции “Zабег Победы” 7 мая с 11:30 до 12:00 будет ограничено движение транспортных средств по Иртышской набережной на участке от дома № 1 по бульвару Победы до дома № 30 по Иртышской набережной», — рассказали в городской администрации.
Также сообщается, что для подготовки к забегу запретят стоянку всех видов транспорта с 19:00 6 мая до 11:30 7 мая на парковке около здания № 1а на площади Бухгольца.
Омичей просят быть внимательными и соблюдать требования временно установленных дорожных знаков и сигналов регулировщиков.
