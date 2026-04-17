В Омске частично ограничат движение 7 мая

«Для обеспечения безопасности участников ежегодной всероссийской патриотической акции “Zабег Победы” 7 мая с 11:30 до 12:00 будет ограничено движение транспортных средств по Иртышской набережной на участке от дома № 1 по бульвару Победы до дома № 30 по Иртышской набережной», — рассказали в городской администрации.