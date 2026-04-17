Агроном рассказала омичам, какие весенние грибы опасны

Кандидат сельскохозяйственных наук Марина Усова рассказала omsk.aif.ru, что грибной сезон обычно начинается в апреле-мае, но точные сроки зависят от погоды. По её словам, первыми в лесах появляются строчки и сморчки, а уже в конце мая можно встретить майскую рядовку и шампиньоны. При этом специалист советует собирать грибы только в экологически чистых местах, не брать их вдоль дорог и рядом с промышленными зонами, а также обрабатывать в день сбора.
Отдельно эксперт остановилась на правилах сбора. Усова отметила, что плотные грибы, такие как белые и подосиновики, лучше аккуратно выкручивать, а более хрупкие — маслята, сыроежки, грузди и волнушки — срезать ножом. Складывать грибы она рекомендует в корзину, чтобы они «дышали», а также сразу очищать их от земли, листьев и другого мусора. При этом собирать стоит только те грибы, в съедобности которых есть полная уверенность.
Особое внимание агроном посоветовала уделить весенним грибам — строчкам и сморчкам. Несмотря на внешнее сходство, они различаются по безопасности. Сморчки считаются условно съедобными: перед употреблением их лучше отварить и слить воду или высушить. Строчки, по словам Усовой, содержат гиромитрин — сильный яд, а отваривание не удаляет токсины.
«Единственный безопасный способ обработки — сушка не менее шести месяцев», — подчеркнула специалист, добавив, что употребление неправильно приготовленных строчков может вызвать тяжёлое отравление.