Агроном рассказала омичам, какие весенние грибы опасны

Кандидат сельскохозяйственных наук Марина Усова рассказала omsk.aif.ru, что грибной сезон обычно начинается в апреле-мае, но точные сроки зависят от погоды. По её словам, первыми в лесах появляются строчки и сморчки, а уже в конце мая можно встретить майскую рядовку и шампиньоны. При этом специалист советует собирать грибы только в экологически чистых местах, не брать их вдоль дорог и рядом с промышленными зонами, а также обрабатывать в день сбора.