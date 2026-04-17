Восемь многодетных семей выиграли автомобили в Иркутской области

Победителями конкурса стали жители Слюдянки, Иркутска, Братска, Ольхонского, Осинского районах и других МО.

Источник: IrkutskMedia.ru

Итоги конкурса на предоставление автотранспорта многодетным семьям в Иркутской области

В Иркутской области подведены итоги ежегодного конкурса на предоставление автотранспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей.

Конкурсная комиссия при министерстве социального развития, опеки и попечительства региона рассмотрела 21 заявку, из которых восемь были признаны победителями.

Цели конкурса

Конкурс проводится в рамках приоритетного национального проекта «Семья» и направлен на:

  • повышение рождаемости;

  • создание благоприятных условий для гармоничного развития детей;

  • охрану здоровья детей;

  • популяризацию образа многодетной семьи;

  • сохранение традиционных семейных ценностей;

  • поддержку материнства, отцовства и семей с детьми.

Победители конкурса

Среди победителей конкурса 2026 года:

  1. Сергей и Марина Кубата из Слюдянки, воспитывающие 11 детей.

  2. Игорь и Людмила Дорошенко из Иркутска (также 11 детей).

  3. Евгений и Анастасия Маурер из Братска с 10 детьми.

  4. Евгений Мищенко и Галина Некрасова (Тулун) — 7 детей.

  5. Олег и Анна Беляковы (деревня Куда, Иркутский округ) — 7 детей.

  6. Елена Меньшикова (Еланцы, Ольхонский район) — 7 детей.

  7. Сергей и Галина Соколовы (село Идеал, Аларский район) — 7 детей.

  8. Владимир и Оксана Хамагановы (село Обуса, Осинский район) — 7 детей.

История конкурса

Минсоцразвития Приангарья проводит конкурс на предоставление автотранспорта многодетным семьям с 2013 года. За это время автомобили «Газель» получили 83 семьи.

