Восемь многодетных семей выиграли автомобили в Иркутской области

Итоги конкурса на предоставление автотранспорта многодетным семьям в Иркутской области
В Иркутской области подведены итоги ежегодного конкурса на предоставление автотранспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей.
Конкурсная комиссия при министерстве социального развития, опеки и попечительства региона рассмотрела 21 заявку, из которых восемь были признаны победителями.
Цели конкурса
Конкурс проводится в рамках приоритетного национального проекта «Семья» и направлен на:
повышение рождаемости;
создание благоприятных условий для гармоничного развития детей;
охрану здоровья детей;
популяризацию образа многодетной семьи;
сохранение традиционных семейных ценностей;
поддержку материнства, отцовства и семей с детьми.
Победители конкурса
Среди победителей конкурса 2026 года:
Сергей и Марина Кубата из Слюдянки, воспитывающие 11 детей.
Игорь и Людмила Дорошенко из Иркутска (также 11 детей).
Евгений и Анастасия Маурер из Братска с 10 детьми.
Евгений Мищенко и Галина Некрасова (Тулун) — 7 детей.
Олег и Анна Беляковы (деревня Куда, Иркутский округ) — 7 детей.
Елена Меньшикова (Еланцы, Ольхонский район) — 7 детей.
Сергей и Галина Соколовы (село Идеал, Аларский район) — 7 детей.
Владимир и Оксана Хамагановы (село Обуса, Осинский район) — 7 детей.
История конкурса
Минсоцразвития Приангарья проводит конкурс на предоставление автотранспорта многодетным семьям с 2013 года. За это время автомобили «Газель» получили 83 семьи.