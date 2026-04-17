Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Кубатин проверил готовность хабаровских полицейских к лету

Источник: Комсомольская правда

В краевой столице на площади Славы состоялся строевой смотр подразделений правопорядка под руководством врио начальника регионального управления МВД. Полицейские продемонстрировали выправку и знание устава. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в региональном УМВД, полковник полиции Александр Кубатин в ходе проверки обратил особое внимание на экипировку подчиненных и корректность оформления служебных документов. Инспекция коснулась внешнего вида личного состава, наличия личных номеров и соблюдения регламента ношения формы. После официальной части смотра сотрудники подразделений краевой полиции отработали элементы строевой выучки. В финале мероприятия участники прошли по площади торжественным маршем перед руководством ведомства. Контрольные мероприятия подтвердили готовность сил правопорядка к выполнению задач.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru