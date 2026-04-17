Александр Кубатин проверил готовность хабаровских полицейских к лету

Как сообщили в региональном УМВД, полковник полиции Александр Кубатин в ходе проверки обратил особое внимание на экипировку подчиненных и корректность оформления служебных документов. Инспекция коснулась внешнего вида личного состава, наличия личных номеров и соблюдения регламента ношения формы. После официальной части смотра сотрудники подразделений краевой полиции отработали элементы строевой выучки. В финале мероприятия участники прошли по площади торжественным маршем перед руководством ведомства. Контрольные мероприятия подтвердили готовность сил правопорядка к выполнению задач.