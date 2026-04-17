В Родительский день по самым большим красноярским кладбищам будут ходить платные автобусы

В преддверии Радоницы красноярские кладбища начали готовить к массовым посещениям. На территориях проводят дополнительную уборку, установили дополнительные туалетные кабины, приводят в порядок указатели, таблички и контейнерные площадки, готовят емкости для воды и выполняют другие виды работ.
Как рассказали в мэрии, с 18 апреля все 10 городских погостов будут работать на 3 часа дольше — с 8 до 20 часов, а не до 17 часов.
В Родительский день, который в этом году выпадает на 21 апреля, прилегающие к кладбищам территории будут закрыты для проезда личного транспорта и парковки, а на крупных погостах будут курсировать платные шаттлы.
«По территориям самых больших кладбищ с 8:00 до 20:00 будут ходить автобусы. Проезд платный: в автобусах среднего класса — 25 рублей, в автобусах большой вместимости — 30 рублей. Рассчитаться можно будет только наличными», — рассказали в департаменте городского хозяйства и транспорта.
В старой части кладбища «Бадалыкское» во вторник будут работать 3 автобуса ПАЗ, в новой — 7 автобусов большой вместимости. До территории так называемого нового кладбища «Шинников» можно будет добраться только на маршрутке или пешком, существующий проезд от остановки «Кладбище Шинников» до участков новых захоронений перекроют, по нему смогут проезжать только автобусы. Обслуживать пассажиров там будут 3 единицы транспорта, они же будут курсировать и по самой территории новых секторов. Протяженность маршрута в этом году увеличена и добавлены новые остановочные пункты. По территории старого кладбища «Шинников» пассажиров будут перевозить 5 автобусов ПАЗ.
Кроме того, на маршрутах рейсовых городских автобусов, которые проходят возле погостов, в ближайшие дни по необходимости обещают увеличить количество машин.
