В Родительский день по самым большим красноярским кладбищам будут ходить платные автобусы

В старой части кладбища «Бадалыкское» во вторник будут работать 3 автобуса ПАЗ, в новой — 7 автобусов большой вместимости. До территории так называемого нового кладбища «Шинников» можно будет добраться только на маршрутке или пешком, существующий проезд от остановки «Кладбище Шинников» до участков новых захоронений перекроют, по нему смогут проезжать только автобусы. Обслуживать пассажиров там будут 3 единицы транспорта, они же будут курсировать и по самой территории новых секторов. Протяженность маршрута в этом году увеличена и добавлены новые остановочные пункты. По территории старого кладбища «Шинников» пассажиров будут перевозить 5 автобусов ПАЗ.