Иногда это единственный шанс на выздоровление: воронежцам объяснили, почему важно донорство

Стать донором крови может практически любой здоровый человек старше 18 лет. Перед процедурой проводится обязательное бесплатное медицинское обследование, включающее анализы и консультацию врача. Это гарантирует безопасность как для донора, так и для реципиента. Существует ряд противопоказаний, среди которых инфекционные заболевания, некоторые хронические болезни и недавние операции. Однако большинство людей могут без опасений участвовать в донорском движении. Процедура сдачи крови занимает около 10−15 минут. Вреда организму она не наносит.