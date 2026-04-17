Иногда это единственный шанс на выздоровление: воронежцам объяснили, почему важно донорство

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Именно в этот день в 1832 году в Санкт-Петербурге провели первое успешное переливание крови. Это положило начало развитию трансфузиологии в нашей стране. Сегодня донорство — важнейший элемент медицины, спасающий тысячи жизней ежегодно.
Как отмечают в Воронежском областном центре общественного здоровья и медпрофилактики, особенно остро потребность в донорах ощущается среди пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также с редкими болезнями крови. Для многих из них переливание компонентов крови или трансплантация стволовых клеток костного мозга — единственный шанс на выздоровление и возвращение к полноценной жизни.
Стать донором крови может практически любой здоровый человек старше 18 лет. Перед процедурой проводится обязательное бесплатное медицинское обследование, включающее анализы и консультацию врача. Это гарантирует безопасность как для донора, так и для реципиента. Существует ряд противопоказаний, среди которых инфекционные заболевания, некоторые хронические болезни и недавние операции. Однако большинство людей могут без опасений участвовать в донорском движении. Процедура сдачи крови занимает около 10−15 минут. Вреда организму она не наносит.
При этом донорство костного мозга часто сопровождается мифами и страхами. Важно понимать: это не то же самое, что сдача крови. Речь идет о стволовых клетках, необходимых для восстановления кроветворения у пациентов после высокодозной химиотерапии. Вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга — это простая процедура, требующая лишь сдачи небольшого образца крови для типирования.
— Современная медицина использует преимущественно малоинвазивный метод забора клеток — аферез. Донору вводят специальный препарат, стимулирующий выход стволовых клеток из костного мозга в кровь, после чего их собирают с помощью аппарата для сепарации крови. Этот процесс напоминает обычную сдачу плазмы или тромбоцитов и не связан с болезненными манипуляциями на позвоночнике, — объясняют врачи.
