В Воронеже умер актер Камерного театра

На 77-м году не стало Бориса Голощапова.

Скончался воронежский актер Борис Голощапов. Ему было 76 лет. Он ушел из жизни 15 апреля, сообщили в Камерном театре, где последние 10 лет из своей полувековой актерской карьеры служил Борис Николаевич. Последний раз артист сыграл там в июне 2024 года. Борис Голощапов тяжело болел.

Ранее работал в театрах юного зрителя в Риге, Горьком, Тбилиси, с1985 по 2013 годы — в Воронежском ТЮЗе, а с 2014-го — перешел в Камерный. играл в спектаклях «Да здравствует Король!», «Иранская конференция», «Борис Годунов». Стал лауреатом Воронежского театрального конкурса «Итоги сезона» (2008, 2018).

Прощание с Борисом Голощаповым пройдет в субботу, 18 апреля, в 9.00 у храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Московский пр., 31б) рядом с Коминтерновским кладбищем.

Светлая память…