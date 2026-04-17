В Воронеже умер актер Камерного театра

Скончался воронежский актер Борис Голощапов. Ему было 76 лет. Он ушел из жизни 15 апреля, сообщили в Камерном театре, где последние 10 лет из своей полувековой актерской карьеры служил Борис Николаевич. Последний раз артист сыграл там в июне 2024 года. Борис Голощапов тяжело болел.