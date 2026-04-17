Башню «Врангель» передадут Российскому военно-историческому обществу — Беспрозванных

В Калининграде в исторической башне «Врангель» откроют общественное пространство и музей, там же будут находиться офисы организаций. Решение губернатор Алексей Беспрозванных и помощник президента Владимир Мединский приняли на Балтийском культурном форуме, который накануне открылся в Светлогорске.
«Всесторонне развиваем культуру. Например, вернули в распоряжение правительства Башню Врангеля. Думаем передать ее Российскому военно-историческому обществу и Союзу писателей, чтобы создать общественное пространство и музей», — написал губернатор в МАХ.
