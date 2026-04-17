В аэропорту Красноярск сожгли почти 70 килограммов мяса, меда и молочной продукции

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 133 международных рейсов в аэропорту Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено и изъято 66 килограммов молочной, мясной продукции и меда. Все это привезли из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Опасную в ветеринарном отношении продукцию уничтожили: ее сожгли в специально оборудованной печи. За нарушение требований ветеринарного законодательства 28 человек привлекли к административной ответственности.