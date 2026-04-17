Дина Гарипова отменила концерт в Нижнекамске из-за сложной ситуации в городе

Заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова приняла решение отменить свой концерт в Нижнекамске, запланированный на 18 апреля. Об этом певица сообщила в социальных сетях.
Гарипова объяснила, что город в настоящее время переживает сложный период, и развлекательные мероприятия могут быть неуместны. После долгих раздумий певица пришла к выводу, что отмена концерта будет правильным шагом. Выступление должно было состояться в 19:00 в Доме народного творчества.
Гарипова принесла извинения тем, кто ждал встречи, и выразила надежду, что скоро сможет выступить в Нижнекамске. Певица поблагодарила поклонников за понимание и поддержку. Артистка пообещала, что обязательно вернется в город, когда ситуация нормализуется.
Напомним, 31 марта 2026 года в Нижнекамске произошел взрыв и пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим». Инцидент случился в 13:28 по московскому времени. Площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метра. Среди пострадавших оказались сотрудники предприятия и пожарные. По данным на 6 апреля 2026 года, подтверждена гибель 11 человек, еще одного сотрудника, который не выходил на связь после пожара, продолжали искать. 7 апреля поисковая операция на месте происшествия была официально завершена.