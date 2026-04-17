Дина Гарипова отменила концерт в Нижнекамске из-за сложной ситуации в городе

Напомним, 31 марта 2026 года в Нижнекамске произошел взрыв и пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим». Инцидент случился в 13:28 по московскому времени. Площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метра. Среди пострадавших оказались сотрудники предприятия и пожарные. По данным на 6 апреля 2026 года, подтверждена гибель 11 человек, еще одного сотрудника, который не выходил на связь после пожара, продолжали искать. 7 апреля поисковая операция на месте происшествия была официально завершена.