Красноярцам объяснили, нужна ли медкнижка курьерам доставки продуктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Курьерам, которые доставляют продукты питания и имеют с ними непосредственный контакт, необходимо проходить медосмотр и оформлять личную медицинскую книжку.
Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, такое требование установлено законодательством для всех сотрудников, работающих с пищевой продукцией.
В медицинской книжке должны быть отметки о прохождении медосмотра и допуске к работе, сведения о прививках, а также данные о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.
Если курьер не контактирует с продуктами напрямую, требования могут отличаться в зависимости от условий работы.