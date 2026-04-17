О работе Telegram без сторонних сервисов заявили в Волгограде

Горожане сообщают, что и другие мессенджеры внезапно тоже заработали.

У волгоградцев заработал Telegram без сторонних сервисов. Разработчики встроили VPN прямо в мессенджер — пользователи заметили, что их соединение внезапно показывает разные конфигурации, интегрированные с западнами странами, напимер, с Францией.

При этом волгоградцы уточняют — мессенджер работает на Android и подпиской Premium. Некоторые горожане без бонусов от разработки Дурова в соцсетях тоже пишут, что приложение работает без дополнительных подключений. Но большинство владельцев гаджетов и тех, у кого нет подписки, по-прежнему сталкиваются с трудностями.

Горожане в пабликах делятся «нечаянной радостью»: у многих внезапно заработали и другие запрещенные в России мессенджеры, приложения и видеохостинги. Люди звонят родным в другие регионы, обмениваются фото, но признаются: не уверены, что восстановленная связь продержится долго.

Пользователи уточняют важный момент: если зайти в Telegram с включенным сторонним VPN, мессенджер перестает работать. Вероятная причина — конфликт при туннелировании трафика.

Ранее сообщалось, что волгоградцы перестанут получать доступ в мессенджер уже с апреля.