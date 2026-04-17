В Красноярске прошел региональный чемпионат «Абилимпикс»

Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел с 14 по 17 апреля в Красноярске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Участниками соревнований стали 1 245 человек по 71 компетенции. Они продемонстрировали свое мастерство в самых разных областях, среди которых «Столярное дело», «Швея», «Слесарное дело», «Управление БПЛА», «Веб-разработка» и многое другое. Кроме того, в борьбу вступили школьники, студенты и опытные специалисты, которые состязались по 18 компетенциям.
В 2026 году на чемпионате добавились новые направления: «Мастер высокой кухни», «Ювелирное дело», «Гид-экскурсовод», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Исполнительское мастерство (вокал)» и «Горничная». Помимо соревнований для участников были организованы деловые, культурные, спортивные и профориентационные мероприятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.