В Красноярске прошел региональный чемпионат «Абилимпикс»

В нем приняли участие свыше 1,2 тысячи человек.

Источник: Национальные проекты России

Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел с 14 по 17 апреля в Красноярске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Участниками соревнований стали 1 245 человек по 71 компетенции. Они продемонстрировали свое мастерство в самых разных областях, среди которых «Столярное дело», «Швея», «Слесарное дело», «Управление БПЛА», «Веб-разработка» и многое другое. Кроме того, в борьбу вступили школьники, студенты и опытные специалисты, которые состязались по 18 компетенциям.

В 2026 году на чемпионате добавились новые направления: «Мастер высокой кухни», «Ювелирное дело», «Гид-экскурсовод», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Исполнительское мастерство (вокал)» и «Горничная». Помимо соревнований для участников были организованы деловые, культурные, спортивные и профориентационные мероприятия.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

