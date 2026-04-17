В Волгограде ищут бункер времен ВОВ в пойме реки Царица

— В пойме реки Царицы, в районе роддома, в толще грунта располагается закопанный объект, в котором в августе-сентябре 1942 г. располагалось командование фронта. Здесь находились Ерёменко, Хрущёв, Чуйков, Родимцев, бывал здесь Жуков и другие руководители. Бункер представлял собой П-образное сооружение площадью около 500 кв. метров, вход был со стороны Царицы, а также с Краснознаменской улицы. Про т.н. «Царицынское подземелье», как называли его военные, в своих мемуарах вспоминают и Хрущёв, и Чуйков и начальник штаба 62-й армии Крылов, — пояснил историк и краевед Роман Шкода.