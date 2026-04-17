639 тысяч переходов на сайты-подделки заблокировали в Нижегородской области

Чаще всего аферисты присылают опасные ссылки на почту.

Источник: Живем в Нижнем

За первый квартал 2026 года жители Нижегородской области пытались перейти на сайты-подделки более 639 тысяч раз. Эти действия удалось заблокировать, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Чаще всего аферисты отправляют ссылки на фишинговые ресурсы по электронной почте: зафиксировано 208 тысяч таких случаев. В 2026 году аналитики заметили усложнение мошеннических схем. Преступники выбирают многоэтапные сценарии, а также комбинируют разные каналы коммуникации — например, переход общения из электронной почты в мессенджер.

По словам главы группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрея Ковтуна, в конце 2025-го была обнаружена волна целевых атак на десятки медучреждений страны. Вредоносные письма рассылались от имени страховщиков и больниц. Аферисты использовали в качестве легенды жалобы пациентов в рамках ДМС или просьбы срочно принять их на лечение.

«Рассылки выглядели правдоподобно: домены отправителей вредоносных сообщений имитировали домены реальных организаций, от имени которых действовали злоумышленники», — говорит Андрей Ковтун.

В феврале вредоносные ссылки массово рассылали на промпредприятия. В письмах сообщалось о якобы обнаруженных нарушениях. Также аферисты действовали под видом налоговых органов.

Нижегородцев просят не вводить личные данные и не совершать платежи на сомнительных ресурсах, установить на все устройства надёжную защиту.

Нижегородцев просят не вводить личные данные и не совершать платежи на сомнительных ресурсах, установить на все устройства надёжную защиту.