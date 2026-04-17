Новосибирские судовладельцы готовятся к открытию навигации-2026

Новосибирские судовладельцы готовятся к началу сезона навигации 2026 года. Первые суда выйдут на воду уже 25 апреля 2026 года, сообщили в региональном Минтрансе.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин сообщил: с 27 апреля возобновятся речные перевозки от Речного вокзала до Седовой Заимки и Тихих Зорь.
В 2025 году речным транспортом воспользовались 274 тысячи пассажиров — это больше, чем в предыдущие годы. Особенно вырос пассажиропоток на регулярной линии «Речной вокзал — Северо-Чемской — Тихие Зори».
