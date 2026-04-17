Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские судовладельцы готовятся к открытию навигации-2026

С 27 апреля возобновятся речные перевозки от Речного вокзала до Седовой Заимки и Тихих Зорь.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирские судовладельцы готовятся к началу сезона навигации 2026 года. Первые суда выйдут на воду уже 25 апреля 2026 года, сообщили в региональном Минтрансе.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин сообщил: с 27 апреля возобновятся речные перевозки от Речного вокзала до Седовой Заимки и Тихих Зорь.

В 2025 году речным транспортом воспользовались 274 тысячи пассажиров — это больше, чем в предыдущие годы. Особенно вырос пассажиропоток на регулярной линии «Речной вокзал — Северо-Чемской — Тихие Зори».

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что беспилотники помогают отслеживать паводок в Новосибирской области.