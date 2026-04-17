Магнитная буря настигнет жителей Нижегородской области в выходные

Нестабильная геомагнитная обстановка ожидается на Земле в течение ближайших двух-трех дней. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии.
Мощная магнитная буря начнется в ночь на субботу, 18 апреля. Ее интенсивный период продлится до 12 часов этого же дня, после чего возмущения постепенно пойдут на спад. Примерно к 15 часам субботы геомагнитная обстановка нормализуется.
Вторая волна бури ожидается на следующий день, в воскресенье. Пиковые значения придутся на промежуток с полуночи до 12 часов дня.
«Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток — в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности. Предварительно с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой и активная фаза геомагнитного шторма закончится», — говорится в сообщении.
