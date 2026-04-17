Мыть с шампунем и штрафовать за ямы: Екатеринбург объявил тотальную зачистку после зимы

Он поручил без промедления выписывать штрафы компаниям, нарушающим график проведения земляных работ. Застройщики и ресурсоснабжающие организации обязаны не только вовремя вести раскопки, но и полностью восстанавливать благоустройство после себя: закатывать асфальт, возвращать на место газоны и бордюры. Согласно действующим правилам, все земляные работы в городе должны быть завершены до 1 июня. Однако власти намерены ужесточить регламент и максимально сократить этот предельный срок, чтобы стимулировать компании не затягивать с восстановительными работами.
«Чистый город — наша главная цель на год. Выводите максимум имеющейся техники и специалистов ручной уборки на улицы. Нужно промыть бордюры и тротуарную плитку аппаратами высокого давления, очистить дороги водой с использованием шампуня, убрать все брошенные и бесхозные столбы, старые пни, промести разделительные полосы», — заявил Рустам Галямов.
Стоит отметить, что только в ночь с 16 на 17 апреля коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга 151 тонну грязи и 2 тонны мусора. Для мойки дорог и тротуаров было потрачено 1,2 тысячи кубометров воды, а на ямочный ремонт ушла 481 тонна свежего асфальта. Дороги в Октябрьском районе и вовсе вымыли с шампунем.
Уже сегодня в состав группировки, очищающей улицы Екатеринбурга, вошли 411 дорожных рабочих и 171 единица спецтехники. В мэрии подчеркивают: техника будет работать в усиленном режиме до тех пор, пока город не засияет чистотой.