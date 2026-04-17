Под Воложином два человека застряли в легковушке после столкновения с лосем

В Воложинском районе легковушка столкнулась с лосем. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Жесткая авария произошла вечером 16 апреля на трассе вблизи агрогородка Першаи. Водитель легкового авто совершил столкновение с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.
После столкновения авто деформировалось, и в нем заблокированными оказались водитель и пассажирка.
При помощи специального инструмента сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их медикам для госпитализации.
Тем временем система раннего оповещения о животных на дороге стала работать в Беларуси: «За 250 метров до опасного участка зажигаются знаки».
Еще суд дал 4 года белорусу, который поджег туалетную бумагу из мести начальнику.
И мы писали, что ДФР раскрыл махинации минского архитектурного бюро Zrobim, которое за пять лет скрыло $6 млн — «черный нал» прятали под кодовым словом «сейф».