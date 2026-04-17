Омичам рассказали, что снится людям перед смертью

Врач Кристофер Керр пришёл к выводу, что в последние недели жизни люди всё чаще видят во сне умерших близких. По его наблюдениям, пациентам снятся мужья, жёны, родители и даже домашние животные — не случайные образы, а конкретные люди, которые когда-то были рядом.
Как сообщает «Сибдепо», к похожим выводам пришли и итальянские учёные, опросившие 239 врачей и медсестёр, работающих с паллиативными больными. По их данным, около 90% предсмертных сновидений были утешительными. Люди рассказывали, что видят двери, лестницы и белый свет — символы перехода.
Одна из пациенток сообщила, что во сне к ней пришёл покойный муж и сказал: «Я жду тебя». По словам исследователей, такие сновидения помогали людям чувствовать спокойствие и легче принимать происходящее. Тревожными, по данным опроса, были лишь около 10% таких снов.