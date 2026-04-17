В Омске запустят социальную рекламу для голосования за благоустройство

В Омске запустят социальную рекламу, призывающую жителей принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Инициатива реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» совместно с филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети «Омский ОРТПЦ».
Как сообщил в своих социальных сетях мэр города Сергей Шелест, на телевизионной вышке появится минутный видеоролик. Визуально он будет выдержан в цветах российского триколора.
С помощью ролика омичей будут призывать зайти на интернет-портал традиционного всероссийского голосования и выбрать территорию, которую, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь.
Трансляция запланирована с 21 по 23 апреля включительно с 21:00 до 00:00. Градоначальник добавил, что всероссийское голосование стартует в ближайшее время. Принять в нём участие сможет каждый житель старше 14 лет.