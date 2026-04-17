Ситуация с корью с Казахстане: Минздрав поделился хорошей новостью

С начала года продолжается плановая вакцинация против кори. Уже привито 69 тыс. детей в возрасте 1 года. В рамках дополнительной иммунизации прививки получили около 1,5 млн человек, включая младших детей и группы риска. Также проводится наверстывающая иммунизация: охвачено 58,2 тыс. детей и подростков до 18 лет.