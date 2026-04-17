Ситуация с корью с Казахстане: Минздрав поделился хорошей новостью

Минздрав сообщил о снижении заболеваемости корью в Казахстане, добавив, что заболевание выявляется среди непривитого населения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

В Казахстане отмечается снижение заболеваемости корью. По данным Минздрава, за последнюю неделю зарегистрировано 212 случаев, что на 30% меньше, чем неделей ранее (302 случая).

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в:

  • Астане — 46 случаев.

  • Павлодарской области — 38 случаев.

  • Алматы — 20 случаев.

  • Карагандинской области — 19 случаев.

По итогам 2025 года зарегистрировано 4 240 случаев кори. Из них 76,4% заболевших — непривитые. Основная причина — отказы, медицинские отводы или недостижение прививочного возраста у детей.

С начала года продолжается плановая вакцинация против кори. Уже привито 69 тыс. детей в возрасте 1 года. В рамках дополнительной иммунизации прививки получили около 1,5 млн человек, включая младших детей и группы риска. Также проводится наверстывающая иммунизация: охвачено 58,2 тыс. детей и подростков до 18 лет.

Эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики заболевания.