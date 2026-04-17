Ситуация с корью с Казахстане: Минздрав поделился хорошей новостью

В Казахстане отмечается снижение заболеваемости корью. По данным Минздрава, за последнюю неделю зарегистрировано 212 случаев, что на 30% меньше, чем неделей ранее (302 случая).
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в:
Астане — 46 случаев.
Павлодарской области — 38 случаев.
Алматы — 20 случаев.
Карагандинской области — 19 случаев.
По итогам 2025 года зарегистрировано 4 240 случаев кори. Из них 76,4% заболевших — непривитые. Основная причина — отказы, медицинские отводы или недостижение прививочного возраста у детей.
С начала года продолжается плановая вакцинация против кори. Уже привито 69 тыс. детей в возрасте 1 года. В рамках дополнительной иммунизации прививки получили около 1,5 млн человек, включая младших детей и группы риска. Также проводится наверстывающая иммунизация: охвачено 58,2 тыс. детей и подростков до 18 лет.
Эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики заболевания.