Новосибирская область лидирует по числу доноров, но банк всё равно пустеет

Руководитель Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор отметила: «В Новосибирской области один из самых высоких показателей в стране по числу доноров на 100 тысяч населения, мы в лидерах среди других крупных городов. Но, несмотря на это, кровь требуется всегда. Кровь имеет достаточно короткий срок годности: эритроциты хранятся всего 40 дней, а у тромбоцитов, самых востребованных компонентов крови, необходимых онкологическим и гематологическим пациентам, которые не могут пережить ни одного курса химии или лучевой терапии без переливаний, срок годности всего от пяти до семи суток. Соответственно, эти компоненты крови должны постоянно быть в наличии в банке крови».