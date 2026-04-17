Новосибирская область лидирует по числу доноров, но банк всё равно пустеет

За 2025 год жители региона совершили 73 тысячи донаций. Более 9 тысяч человек сдали кровь впервые.

Источник: Om1 Новосибирск

В 2025 году в заготовке крови приняли участие 34 112 жителей Новосибирской области. Более 9 тысяч человек сдали кровь впервые. Всего в регионе выполнили 73 тысячи донаций и заготовили более 45 тысяч литров крови. Человеческую кровь невозможно синтезировать искусственно — её можно только передать от одного человека другому. Каждая порция становится незаменимым ресурсом при операциях, при массивной кровопотере после чрезвычайных ситуаций или для поддержания жизни людей с онкологическими заболеваниями.

Руководитель Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор отметила: «В Новосибирской области один из самых высоких показателей в стране по числу доноров на 100 тысяч населения, мы в лидерах среди других крупных городов. Но, несмотря на это, кровь требуется всегда. Кровь имеет достаточно короткий срок годности: эритроциты хранятся всего 40 дней, а у тромбоцитов, самых востребованных компонентов крови, необходимых онкологическим и гематологическим пациентам, которые не могут пережить ни одного курса химии или лучевой терапии без переливаний, срок годности всего от пяти до семи суток. Соответственно, эти компоненты крови должны постоянно быть в наличии в банке крови».

Процесс забора крови безопасен для донора и занимает немного времени, а регулярная сдача крови способствует обновлению организма. Перед каждой процедурой доноры проходят тщательный медицинский осмотр и сдают анализы, что позволяет им контролировать своё здоровье.