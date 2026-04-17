Новые технологии: Казахстан и Китай запускают научные проекты

Развитие совместных инновационных разработок между Казахстаном и Китаем
Документ направлен на развитие совместных инновационных разработок между Казахстаном и Китаем. Подписание соглашения стало важным шагом в укреплении международных академических связей.
Подписание соглашения
Соглашение подписали:
Председатель университетского совета Beijing University of Chemical Technology Лиу Гуйцин.
Генеральный директор INMET, профессор Жумабай Бакенов.
Партнёрство открывает новые возможности для взаимодействия учёных двух стран и развития научных проектов.
Ключевые направления сотрудничества
Стороны определили несколько приоритетных направлений для совместной работы:
Энергетические технологии.
Новые материалы.
Химическая инженерия.
Искусственный интеллект.
Устойчивые низкоуглеродные технологии.
Такой широкий спектр охватывает наиболее перспективные области современной науки.
Совместные проекты и обмен опытом
В рамках соглашения планируется:
Реализация совместных исследовательских проектов.
Развитие академического обмена между учёными.
Проведение семинаров и научных конференций.
Это позволит объединить научный потенциал и ускорить внедрение инноваций.
Фокус на энергетике будущего
Особое внимание уделяется разработке технологий для устойчивой энергетики. Генеральный директор INMET профессор Жумабай Бакенов подчеркнул: «Глобальный переход к устойчивой энергетике требует объединения усилий на международном уровне. Интегрируя исследовательский потенциал INMET и глубокую экспертизу наших коллег из Пекина, в том числе в сфере искусственного интеллекта, мы сможем значительно ускорить разработку и коммерциализацию инновационных материалов для энергетики будущего».
Значение для науки и технологий
Подписание соглашения рассматривается как важный шаг в укреплении международных академических связей. Ожидается, что сотрудничество позволит:
Развивать трансфер технологий.
Расширять научные компетенции.
Внедрять инновационные решения в промышленность.
Таким образом, партнёрство Казахстана и Китая создаёт основу для долгосрочного развития высокотехнологичных отраслей.