Новые технологии: Казахстан и Китай запускают научные проекты

Beijing University of Chemical Technology и Институт новых материалов и энергетических технологий (INMET) при Nazarbayev University подписали соглашение о международном научном сотрудничестве.

Источник: DKNews.kz

Развитие совместных инновационных разработок между Казахстаном и Китаем

Документ направлен на развитие совместных инновационных разработок между Казахстаном и Китаем. Подписание соглашения стало важным шагом в укреплении международных академических связей.

Подписание соглашения

Соглашение подписали:

  • Председатель университетского совета Beijing University of Chemical Technology Лиу Гуйцин.

  • Генеральный директор INMET, профессор Жумабай Бакенов.

Партнёрство открывает новые возможности для взаимодействия учёных двух стран и развития научных проектов.

Ключевые направления сотрудничества

Стороны определили несколько приоритетных направлений для совместной работы:

  • Энергетические технологии.

  • Новые материалы.

  • Химическая инженерия.

  • Искусственный интеллект.

  • Устойчивые низкоуглеродные технологии.

Такой широкий спектр охватывает наиболее перспективные области современной науки.

Совместные проекты и обмен опытом

В рамках соглашения планируется:

  • Реализация совместных исследовательских проектов.

  • Развитие академического обмена между учёными.

  • Проведение семинаров и научных конференций.

Это позволит объединить научный потенциал и ускорить внедрение инноваций.

Фокус на энергетике будущего

Особое внимание уделяется разработке технологий для устойчивой энергетики. Генеральный директор INMET профессор Жумабай Бакенов подчеркнул: «Глобальный переход к устойчивой энергетике требует объединения усилий на международном уровне. Интегрируя исследовательский потенциал INMET и глубокую экспертизу наших коллег из Пекина, в том числе в сфере искусственного интеллекта, мы сможем значительно ускорить разработку и коммерциализацию инновационных материалов для энергетики будущего».

Значение для науки и технологий

Подписание соглашения рассматривается как важный шаг в укреплении международных академических связей. Ожидается, что сотрудничество позволит:

  • Развивать трансфер технологий.

  • Расширять научные компетенции.

  • Внедрять инновационные решения в промышленность.

Таким образом, партнёрство Казахстана и Китая создаёт основу для долгосрочного развития высокотехнологичных отраслей.