В «ЛизаАлерт» рассказали о путанице с названием места, где пропали Усольцевы

В Сети много обсуждают исчезновение семьи Усольцевых в Красноярской тайге в районе Манской петли, однако на самом деле название той местности — Минская петля, в то время как Манская находится в 200 километрах от места поисков. Об этом рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
«Территория, где пропала семья Усольцевых, находится в районе поселка Кутурчин. Он расположен примерно в 9−10 километрах от изгиба реки Мина (так называемой Минской петли). При этом расстояние от Кутурчина до Манской петли, расположенной неподалеку от города Дивногорск, составляет около 200 километров», — пояснила Чооду в беседе с РИА Новости.
Сегодня начались новые поиски семьи Усольцевых силами красноярского отряда «Спасатель» по запросу следователей. Они продлятся по 19 апреля на территории Кутурчина.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали недалеко от того поселка 28 сентября 2025 года. Семья тогда отправилась в поход к горе Буратинка, и с тех пор их никто не видел. С наступлением мороза поиски прекратили — на место изредка выезжали спасатели для точечных обследований местности, если был запрос со стороны следствия.
Основной версией пропажи Усольцевых считается несчастный случай.