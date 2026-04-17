В «ЛизаАлерт» рассказали о путанице с названием места, где пропали Усольцевы

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали недалеко от того поселка 28 сентября 2025 года. Семья тогда отправилась в поход к горе Буратинка, и с тех пор их никто не видел. С наступлением мороза поиски прекратили — на место изредка выезжали спасатели для точечных обследований местности, если был запрос со стороны следствия.