Под Омском «ТГК-11» круглосуточно откачивает воду от подтопленных дач

«ТГК-11» принимает меры для снижения уровня паводковых вод
«ТГК-11» сообщает о проведении работ по заполнению аккумулирующей емкости золоотвала ТЭЦ-5. Это позволяет усилить отвод паводковых вод и снизить их уровень на прилегающих территориях, включая дачные участки.
Подробности работ:
Специалисты компании начали заполнять аккумулирующую емкость объемом 372 тысячи кубических метров. Она предназначена для приема паводковых вод, что ускоряет процесс их отвода.
Работы по откачке воды ведутся круглосуточно в границах, определенных решением Центрального районного суда Омска. В зону откачки входят прилегающая к золоотвалу территория и участки садоводческих товариществ «Радуга-1», «Магистраль» и «Сибирский садовод-4».
Ежедневно техника компании откачивает 36 тысяч кубических метров воды. С начала паводка общий объем откачанных поверхностных вод превысил 700 тысяч кубических метров.
Собранная вода будет постепенно перекачиваться на ТЭЦ для использования в технологическом цикле станции.
Дополнительные меры:
За пределами территории, утвержденной решением суда, компания также принимает меры по водоотведению. В СНТ в Осташково работает спецтехника «ТГК-11».
Специалисты соединили дренажные траншеи вдоль СНТ «Фиалка», «Электромера» и «Сигнал» для обеспечения пропускной способности.
«ТГК-11» предоставила дизтопливо для помпы МЧС, установленной для откачки воды из придорожной канавы у СНТ «Фиалка». Также были предоставлены стальные трубы диаметром 500 мм для водопропускных сооружений на центральной дороге Осташково.
Сотрудничество с другими организациями:
Меры по дополнительному водоотведению принимаются совместно с областным министерством региональной безопасности, региональным ГУ МЧС, властями Октябрьского округа Омска и Омского района, а также представителями СНТ.
Ранее:
Садоводы из Осташково выразили недовольство повторным подтоплением участков после таяния льда. В Омском районе под водой оказались СНТ и жилые дома.