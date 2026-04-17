Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Омском «ТГК-11» круглосуточно откачивает воду от подтопленных дач

Работы также увеличат пропускную способность системы водоотведения.

Источник: Комсомольская правда

«ТГК-11» принимает меры для снижения уровня паводковых вод

«ТГК-11» сообщает о проведении работ по заполнению аккумулирующей емкости золоотвала ТЭЦ-5. Это позволяет усилить отвод паводковых вод и снизить их уровень на прилегающих территориях, включая дачные участки.

Подробности работ:

  • Специалисты компании начали заполнять аккумулирующую емкость объемом 372 тысячи кубических метров. Она предназначена для приема паводковых вод, что ускоряет процесс их отвода.

  • Работы по откачке воды ведутся круглосуточно в границах, определенных решением Центрального районного суда Омска. В зону откачки входят прилегающая к золоотвалу территория и участки садоводческих товариществ «Радуга-1», «Магистраль» и «Сибирский садовод-4».

  • Ежедневно техника компании откачивает 36 тысяч кубических метров воды. С начала паводка общий объем откачанных поверхностных вод превысил 700 тысяч кубических метров.

  • Собранная вода будет постепенно перекачиваться на ТЭЦ для использования в технологическом цикле станции.

Дополнительные меры:

  • За пределами территории, утвержденной решением суда, компания также принимает меры по водоотведению. В СНТ в Осташково работает спецтехника «ТГК-11».

  • Специалисты соединили дренажные траншеи вдоль СНТ «Фиалка», «Электромера» и «Сигнал» для обеспечения пропускной способности.

  • «ТГК-11» предоставила дизтопливо для помпы МЧС, установленной для откачки воды из придорожной канавы у СНТ «Фиалка». Также были предоставлены стальные трубы диаметром 500 мм для водопропускных сооружений на центральной дороге Осташково.

Сотрудничество с другими организациями:

Меры по дополнительному водоотведению принимаются совместно с областным министерством региональной безопасности, региональным ГУ МЧС, властями Октябрьского округа Омска и Омского района, а также представителями СНТ.

Ранее:

Садоводы из Осташково выразили недовольство повторным подтоплением участков после таяния льда. В Омском районе под водой оказались СНТ и жилые дома.