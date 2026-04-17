Под Омском «ТГК-11» круглосуточно откачивает воду от подтопленных дач

Специалисты компании начали заполнять аккумулирующую емкость объемом 372 тысячи кубических метров. Она предназначена для приема паводковых вод, что ускоряет процесс их отвода.

Работы по откачке воды ведутся круглосуточно в границах, определенных решением Центрального районного суда Омска. В зону откачки входят прилегающая к золоотвалу территория и участки садоводческих товариществ «Радуга-1», «Магистраль» и «Сибирский садовод-4».

Ежедневно техника компании откачивает 36 тысяч кубических метров воды. С начала паводка общий объем откачанных поверхностных вод превысил 700 тысяч кубических метров.