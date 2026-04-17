В Иркутске полицейские нашли участников потасовки в предместье Рабочем

В Иркутске установили участников потасовки в предместье Рабочем. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.
Полицейские установили личности четырех наиболее активных участников случившегося. Ими оказались девушка и трое мужчин в возрасте от 25 до 36 лет.
Они пояснили, что претензий друг к другу не имеют, а причиной потасовки стал словесный конфликт.
Разбирательство продолжается. Участников инцидента привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.
