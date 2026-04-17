После пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде возбудили уголовное дело

После пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры, во время ремонтных работ в здании загорелись материалы вентилируемого фасада. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
«По предварительной информации, 5 апреля 2026 года в дневное время при проведении в здании ТЦ “Гиант” работ с использованием источника повышенной опасности было допущено возгорание материалов системы вентилируемого фасада. В результате этого в здании торгового центра произошёл пожар, повлёкший повреждение и уничтожение имущества в крупном размере», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по статье 168 УК РФ — «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности». Расследование находится на контроле ведомства.
Пожар в ТЦ «Гиант» начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек.
К вечеру пожар удалось локализовать. Однако позднее из-за сильного ветра очаги возгорания увеличились. Специалисты стали тушить пожар с задней стороны торгового центра. В 22:53 открытое горение удалось ликвидировать.
По данным регионального управления МЧС, общая площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. Пожарным удалось спасти многие помещения в торговом центре. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое сотрудников МЧС.
Торговый центр планируют восстановить. Сейчас власти власти разрабатывают меры поддержки для арендаторов сгоревшего здания.