Более 3 тысяч жителей Кузбасса нашли работу с начала года

«Сегодня работодатели региона предлагают более 17 тысяч вакансий. Больше всего предложений в транспортной сфере, образовании, здравоохранении, обрабатывающем производстве и госуправлении. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим кварталом средняя зарплата по предлагаемым вакансиям выросла более чем на 2 тысячи рублей», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.