Более 3 тысяч жителей Кузбасса нашли работу с начала года

Свыше 3 тыс. жителей Кузбасса нашли работу через кадровые центры с начала года. Помощь при трудоустройстве отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Среди трудоустроенных — продавцы, водители, охранники, администраторы, бухгалтеры, менеджеры, повара и другие. Практически каждый второй соискатель воспользовался помощью с профессиональной ориентацией и социальной адаптацией на рынке труда, также психологической поддержкой. Всего в I квартале 2026 года было оказано около 47 тыс. различных услуг, включая подбор подходящих вариантов трудоустройства.
«Сегодня работодатели региона предлагают более 17 тысяч вакансий. Больше всего предложений в транспортной сфере, образовании, здравоохранении, обрабатывающем производстве и госуправлении. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим кварталом средняя зарплата по предлагаемым вакансиям выросла более чем на 2 тысячи рублей», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.