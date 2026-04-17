Расширить детскую зону, сохранить мозаику фонтана и добавить иранские акценты — казанцы предложили идеи для сквера «Тебриз»

Накануне в Казани состоялась встреча по обсуждению концепции обновления сквера «Тебриз». Архитекторы и кураторы проекта представили жителям города план благоустройства первой очереди, ключевым элементом которого станет детская площадка. Во встрече приняли участие 25 горожан: они могли задать вопросы, поделиться мнением о концепции и предложить собственные идеи.
Проект благоустройства сквера «Тебриз» горожанам презентовала архитектор Института развития Казани Эльвира Амирханова. В своем выступлении она описала будущие функциональные зоны, сделав особый акцент на благоустройстве первой очереди, в частности создание детской игровой площадки.
Для детальной проработки предложений жители города разделились на пять команд. Они изучили предложения архитекторов проекта, проанализировали эскизы и высказали свои предложения.
Среди главных пожеланий — расширить детскую площадку до полноценной рекреационной зоны для посетителей всех возрастов, а также сохранить мозаику фонтана 1980‑х годов — как важный элемент, отражающий архитектурный облик микрорайона. Некоторые горожане выступили за полное восстановление фонтана в его историческом виде. Однако, как пояснил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров, реализовать это технически невозможно из-за проходящих под землей инженерных сетей и их охранной зоны.
Участники встречи поддержали планы по масштабному озеленению территории и поинтересовались судьбой существующих зеленых насаждений в зоне будущей детской площадки. Спикеры заверили: приоритетом при благоустройстве станет сохранение всех здоровых деревьев. Сносу подлежат только аварийные — их на участке первой очереди всего несколько. На следующей неделе эти деревья специально отметят, чтобы жители могли убедиться в необходимости таких мер.
Обсуждение не обошлось и без творческих предложений по наполнению сквера. Учитывая связь названия пространства с иранским городом-побратимом Тебризом, горожане предложили добавить в дизайн узнаваемые национальные мотивы. Кроме того, прозвучали традиционные просьбы обустроить площадку для выгула собак и увеличить количество скамеек для отдыха.
Подводя итоги, архитектор Института развития Казани Рузаль Фархуллин и председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров подчеркнули: хотя реализовать абсолютно все пожелания не получится, каждая идея будет внимательно изучена. Сейчас проект отправляется на доработку, а диалог с жителями продолжится на следующих этапах.
Напомним, сквер «Тебриз» расположен на пересечении улиц Декабристов и Восстания. Общественное пространство было создано в 1949 году и на протяжении десятилетий остается важной точкой притяжения для жителей благодаря своему расположению на оживленном пешеходном маршруте.
В 2025 году территория была выбрана для обновления по итогам онлайн-голосования жителей. Сквер стал победителем отбора общественных пространств, которые планируется благоустроить в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы развития общественных пространств Татарстана.