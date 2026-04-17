В общежитии на правобережье Красноярска мужчина зарезал мать (видео)

36-летний красноярец обвиняется в убийстве своей 63-летней матери, сообщили в СК.
Преступление было совершено в общежитии по улице 26 Бакинских комиссаров, где злоумышленник проживал совместно с родительницей. По данным следствия, мужчина систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего между родственниками часто возникали бытовые конфликты.
«15 апреля в ходе очередной ссоры сын нанес матери несколько ударов ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение фигуранта было установлено. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.
