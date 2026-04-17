В Донецке обсудили развитие паломнического туризма

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Замминистра спорта и туризма ДНР Александр Головко совместно с ГУП «Туризм Донбасс», туроператорами и представителями Донецкой епархии РПЦ проработали пути развития туризма.

Создание маршрутов для всех возрастов (молодёжь, семьи, взрослые и старшее поколение), оптимальный состав групп и программы: от однодневных до углублённых туров с погружением в духовную и культурную среду, проведение экскурсий в монастырях и храмах для сохранения аутентичности и доверие посетителей.

Уделили внимание интеграции гастрономического туризма: организация трапез с участием церковнослужителей в монастырях. Эксперты отмечают рост интереса к таким маршрутам на 40−42%. Предложено развивать новый формат — паломнический гастротуризм, сочетающий духовные практики, культуру и гастрономию, адаптированный под интересы молодёжи.

Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.

