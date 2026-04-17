В Перми продают готовый гостиничный бизнес за 21 миллион рублей

Чистая прибыль в месяц составляет от 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на продажу выставлена действующая гостиница. Объект уже работает и полностью готов к дальнейшей эксплуатации, что делает его привлекательным вариантом для инвесторов и предпринимателей, желающих начать бизнес в сфере туризма.

Как сообщает владелец, загрузка гостиницы остаётся на высоком уровне: в сезон она достигает примерно 90%, а в менее активные периоды держится на уровне около 70%. Чистая прибыль в месяц составляет от 200 тысяч рублей. В 2026 году в здании провели ремонт.

Бизнес укомплектован персоналом — в штате есть администраторы, горничные и технические сотрудники, которые готовы продолжить работу с новым владельцем. Также покупателю передадут все необходимые документы и лицензии.

Гостиницу продают «под ключ»: вместе с объектом передаются мебель, техника, текстиль, посуда, база клиентов и доступ к CRM-системе. Сделка проходит напрямую с собственником, без участия посредников.