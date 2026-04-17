В Тюмени создали ИИ-помощника для подготовки к «Тотальному диктанту»

ИИ-помощник для подготовки к акции «Тотальный диктант» разработали ученые Тюменского государственного университета. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
В бот на платформе «ВКонтакте» интегрировали технологии искусственного интеллекта и учебную литературу по правилам орфографии и пунктуации. Сервис анализирует запрос пользователя, автоматически подбирает ответ и напоминает о правилах правописания. После того, как пользователь нажимает «Старт», он может задавать вопросы по русскому языку.
Постоянным участникам проекта «Русский по пятницам» чат-бот поможет закреплять полученные на очных встречах знания в любое удобное время. Вместо кратковременных марафонов платформа предлагает поддержку, которая превращает отработку правил в увлекательный диалог с интеллектуальным ассистентом. Бот также информирует о предстоящих мероприятиях, связанных с «Тотальным диктантом».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.