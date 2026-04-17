Нижегородские врачи спасли 29-летнюю пациентку с тремя инфарктами

Нижегородские врачи свели к минимуму четвертый инфаркт у молодой пациентки. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
За год 29-летняя нижегородка перенесла два инфаркта. Когда она поступила в больницу имени Семашко с третьим случаем, врачи заподозрили нетипичную причину болезни. Пациентке диагностировали редкое системное воспаление сосудов — артериит Такаясу. При этой патологии стандартные методы лечения не помогают.
«Для спасения пациентки медики применили таргетную терапию ингибитором интерлейкина-6, что позволило остановить агрессивное аутоиммунное воспаление», — говорится в сообщении.
Врачам удалось уменьшить толщину стенок сосудов с критических 7,5 мм до нормы в 4,3 мм. В данный момент девушка находится под наблюдением ревматологов. Она уже выписана из больницы.
