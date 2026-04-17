На фестивале в Красноярске энергетики «Россети Сибирь» познакомили школьников со своей профессией

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» приняли участие в межрегиональном фестивале «Профессия: ориентиры молодым», который прошел в национальном центре «Россия» в Красноярске.
На одной площадке собрались крупнейшие компании города, представители центра занятости и образовательных учреждений Красноярского края.
Интерактивная площадка филиала «Красноярскэнерго» стала местом притяжения молодежи. Школьники знакомились с миром энергетики, проверяли свои знания с помощью энергетического кроссворда и примеряли спецодежду, в которой работают бригады службы высоковольтных линий.
Особый интерес вызвал виртуальный голографический стенд Сибирского корпоративного энергетического учебного центра (СибКЭУЦ). Ребята наглядно смогли увидеть, как электромонтер работает на высоте: проверяет состояние линий электропередачи, меняет оборудование. 3D-стенд детально визуализировал эти рабочие процессы.
«Мы рассказали ребятам о разнообразии профессий в компании. Электромонтеры — это главное звено, но без экономистов, юристов и других специалистов нам также не обойтись. В энергетике много интересных и востребованных специальностей. Мы помогаем молодежи в профессиональном самоопределении и будем рады, если их первой ступенью в профессии станет наша энергокомпания», — пояснила ведущий специалист управления персоналом филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Татьяна Бирюля.
Компания «Россети Сибирь» активно работает с молодежью: организует энергокружки в школах, ежегодно формирует студенческие энергоотряды для летней практики, проводит экскурсии на энергообъекты и практические занятия по электробезопасности. Это позволяет молодому поколению не только познакомиться с энергетикой в теории, но и погрузиться в рабочие процессы, чтобы уже во время учёбы сделать осознанный выбор профессии.