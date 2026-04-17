Владимир Аннушкин: риторика в школе могла бы повысить грамотность учащихся

Эксперт считает, что знания основ ораторского искусства поможет школьникам повысить и речевую, и письменную культуру.

Источник: Время

Обучение риторике российских школьников будет способствовать качественному повышению их грамотности. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА «Время Н» доктор филологических наук, главный научный сотрудник департамента научной деятельности, профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации ГИРЯ имени А. С. Пушкина (г. Москва), председатель Российской риторической ассоциации, член Союза писателей России Владимир Аннушкин.

«На сегодняшний день мы видим, что современные подростки, к сожалению, мало читают, в том числе, русскую классику. Частое использование цифровых устройств приводит к тому, что молодые люди, замыкаясь в себе, боятся сказать что-либо, выразить свое мнение по обсуждаемому вопросу», — отметил собеседник информагентства.

По мнению Аннушкина, риторика и как наука, и как учебная дисциплина в общеобразовательных учреждениях смогла бы раскрыть творческий потенциал школьников, научить их нестандартному мышлению, а также повысить грамотность устной и письменной речи в процессе изучения и выразительного чтения текстов русских классиков, авторов научных трудов по риторике античного времени и не только.

«Пока вопрос по внедрению риторики в качестве учебного предмета в школах страны остается на обсуждении. Я уверен, что именно знания основ ораторского искусства поможет школьникам повысить и речевую, и письменную культуру», — заключил Владимир Аннушкин.

Как сообщалось ранее, в НГЛУ прошел IV Всероссийский научно-образовательный педагогический форум «Русский язык как основа гражданской идентичности и духовно-нравственного диалога народов России».