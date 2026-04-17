В Калининградской области инфляция разогналась до 7,08%: услуги дорожают быстрее всего

Банк России опубликовал данные по инфляции в Калининградской области за март 2026 года. За месяц цены выросли на 0,69%, а в годовом выражении (к марту 2025 года) — на 7,08%. Для сравнения: в среднем по России годовая инфляция в марте составила 5,86%.Ключевая причина ускорения — рост цен на услуги. Они подорожали сильнее всего…

Источник: Янтарный край

Банк России опубликовал данные по инфляции в Калининградской области за март 2026 года. За месяц цены выросли на 0,69%, а в годовом выражении (к марту 2025 года) — на 7,08%. Для сравнения: в среднем по России годовая инфляция в марте составила 5,86%.

Ключевая причина ускорения — рост цен на услуги. Они подорожали сильнее всего как за месяц, так и за 12 месяцев. Продовольственные товары и услуги за год обогнали по темпам роста общую потребительскую корзину, а непродовольственные товары, напротив, подорожали заметно меньше.

Если убрать сезонные факторы (урожай, индексацию тарифов, летний спрос на поездки), то рост цен в марте оказался выше февральского. В Банке России это связывают с повышением издержек у организаций и пересмотром тарифов на отдельные виды услуг.

По стране в целом годовая инфляция замедляется: в марте она опустилась до 5,86%. Влияние январского повышения НДС значительно уменьшилось. Цены, наименее подверженные колебаниям, растут устойчивыми темпами — 4−5% с исключением сезонности. Банк России продолжит удерживать курс на снижение инфляции до целевых 4%.