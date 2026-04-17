Что можно и нельзя делать на Антипасху 19 апреля, которую называют второй Пасхой

В Беларуси православные верующие 19 апреля 2026 года отмечают Антипасху, или вторую Пасху. Кроме того, первое воскресенье после Пасхи называют Фомино воскресенье. В этот день вспоминают апостола Фому.
Антипасха, история.
Данный праздник не противоречит Пасхе и не заменяет ее. В названии Антипасха, как может показаться на первый взгляд, нет никакого негативного смысла. В переводе с греческого языка оно означает «вместо», «напротив Пасхи», «Воскресение, подобное Пасхе».
Антипасха — финальный день всего пасхального цикла. Также на вторую Пасху верующие вспоминают историю апостола Фомы, усомнившегося в воскрешении Иисуса Христа.
Антипасха, традиции.
Антипасха является своеобразной альтернативой главному православному празднику — Пасхе. На праздник пекут куличи, красят яйца, посещают службы в храмах. В данный день принято вспоминать все случившееся на Пасху — Воскрешение Иисуса Христа, — однако в немного ином контексте. Акцент делается на явлении Господа апостолу Фоме.
Антипасха, что нельзя делать.
Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. Предки верили, что подобное может обернуться неприятностями. Не стоит на праздник заниматься рукоделием. Нельзя заниматься как тяжелым физическим трудом, так и бытовыми делами, а еще работами на огороде. Не рекомендуется грустить. Кроме того, на Антипасху запрещено посещать кладбища.
Антипасха, что можно делать.
По традиции, на указанный праздник принято собираться всей семьей за праздничным столом, на котором обязательно были крашеные яйца и куличи. А еще на Антипасху ходили друг к другу в гости. Была традиция умыться святой водой для укрепления здоровья и сохранения красоты.
Также на праздник устраивали свадьбы. Предки верили — союз, заключенный на вторую Пасху, окажется крепким и молодоженов ждет большое счастье.
Антипасха, народные приметы.
Согласно приметам, паук, завернувшийся в паутину, предвещает мороз. В том случае, если 19 апреля идет дождь, то осень окажется без осадков. А если утром туман, то до конца апреля дождей не ждали.
