«Минсктранс» назвал автобусные маршруты от станций метро до кладбищ на Радуницу

«Минсктранс» назвал станции метро, от которых будут ходить автобусы до кладбищ 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» назвал автобусные маршруты от станций метро до кладбищ, которые будут курсировать в Радуницу 21 апреля.

Так, до кладбища Короле стан 21 апреля с 07.20 до 18.00 организуется дополнительный пригородный автобусный маршрут № 978Э «ДС Уручье-2 — Королев Стан». Одна из остановок для посадки пассажиров — «Станция метро “Уручье”.

21 апреля с 07.00 до 17.00 будет организован дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 975Э «Станция метро “Автозаводская” — Кладбище Михановичи».

От диспетчерской станции «Автозаводская», что находится рядом со станцией метро «Могилевская», 21 апреля будут отходить автобусы на Чижовское и Лесное кладбища.

Для автобусного маршрута № 94С «Д/с Автозаводская — Чижовское кладбище» 21 апреля режим работы с 07.00 до 20.00 по мере наполнения салонов автобусов.

Автобусный маршрут № 178Э «Д/С Автозаводская — Лесное кладбища» 21 апреля будет работать с 07.30 до 20.00, интервалы движения минимальные — 5−10 минут.

Здесь смотрите полное расписание автобусов до кладбищ Минска и окрестностей на Радуницу в 2026 году.

Кстати, власти Минска регламентировали размер участков для захоронения и их стоимость: 15 базовых за квадратный метр кладбища.

Мы писали, что уроженка Беларуси актриса Елена Воробей рассказала о своей большой утрате: «Два месяца слабой надежды, но надежды».

А еще как правильно дать и взять в долг в Беларуси даже членам семьи, чтобы не лишиться денег в двойном размере: что изменится при займах в валюте с апреля 2026 года.