Крупа с жучками: есть или выбросить -советы дает эксперт Сокольский

Волгоградцам рассказали, что делать, если в крупе завелись жучки. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский пояснил: зараженные крупы редко бывают опасны для здоровья, но есть их нежелательно.
Жучки не ядовиты, но могут вызвать аллергию у чувствительных людей. Продукты их жизнедеятельности придают крупе горечь. Если в крупе была плесень или грибки — есть риск бактериального загрязнения.
При незначительном заражении продукт допустимо обработать. Подойдет заморозка на 2−3 дня, прожарка в духовке при 50−70 °C в течение 20−30 минут, замачивание в соленой воде с последующим промыванием, просеивание через сито и ручной перебор. Однако если насекомых слишком много или появился запах плесени, крупу лучше выбросить.
Вредители чаще всего попадают в дом из магазина — на складах крупы долго и беспорядочно хранят. В тепле кухни личинки быстро развиваются. Вторая причина — неправильное хранение: открытые пакеты, влага и жара создают условия, привлекательные для жучков. При смешивании старых запасов с новыми личинки легко «переезжают» во вторые.
Эксперт рекомендует хранить крупы понемногу, в герметичных банках или плотных пакетах. Усилить защиту помогут лавровый лист, чеснок или гвоздика — яркие запахи отпугивают вредителей. Эти же правила касаются и муки.
