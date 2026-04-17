Крупа с жучками: есть или выбросить -советы дает эксперт Сокольский

При незначительном заражении продукт допустимо обработать. Подойдет заморозка на 2−3 дня, прожарка в духовке при 50−70 °C в течение 20−30 минут, замачивание в соленой воде с последующим промыванием, просеивание через сито и ручной перебор. Однако если насекомых слишком много или появился запах плесени, крупу лучше выбросить.