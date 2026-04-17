В красноярских Черемушках отремонтируют остановку и увеличат торговые ряды на рынке (видео)

Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил выполнить ревизию социальных торговых рядов в городе, чтобы оценить их востребованность и удобство размещения.
В своих соцсетях мэр сообщил, что в одних местах торговые ряды на улице мешают прохожим, а в других их не хватает. В частности, жители Черемушек обратились к главе города с просьбой добавить на местном рынке прилавки для садоводов. Дополнительные места продаж в ближайшее время установят. Также специальные службы сделают отсыпку подъездных путей.
Кроме того, в микрорайоне Сергей Верещагин проехал ещё по нескольким точкам, которые жители в ходе встреч с мэром и через его соцсети обозначили как проблемные.
«Конечная остановка “мкрн Верхние Черёмушки”. Приведём её в порядок. Установим крытые остановочные пункты, сделаем островок безопасности. Проработаем вопрос оборудования пешеходного перехода. От дома 31 по пр. Машиностроителей вниз к улице люди просят сделать тротуар и лестницу. Поставим в план работ. Улица Машиностроителей, 19. Здесь нужно обеспечить пешеходную доступность к школе. Планируем отремонтировать разрушенные лестницы, установить аппарели», — отметил глава Красноярска.
Все работы проведут в этом году.
