В красноярских Черемушках отремонтируют остановку и увеличат торговые ряды на рынке (видео)

В своих соцсетях мэр сообщил, что в одних местах торговые ряды на улице мешают прохожим, а в других их не хватает. В частности, жители Черемушек обратились к главе города с просьбой добавить на местном рынке прилавки для садоводов. Дополнительные места продаж в ближайшее время установят. Также специальные службы сделают отсыпку подъездных путей.